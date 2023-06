K plážím z Česka vyrážejí autobusy a vlaky

Oblíbené jsou žluté vlaky RegioJet do Chorvatska, které letos jezdí už sedmou sezonu a loni na Jadran odvezly sto tisíc turistů. „Některé spoje jsou již vyprodané. Konkrétně v Chorvatsku je největší zájem o destinace jako Rijeka, Split, Crikvenica nebo Pakoštane,“ řekla Právu mluvčí Alexandra Janoušek Kostřicová.

Od července pojede vlak z Prahy přes Pardubice, a nikoli přes Kolín. Přistoupit se dá ještě v Brně, Břeclavi nebo Bratislavě.

Například jednosměrný lístek do Crikvenice i s návazným autobusem z nádraží stojí od 990 korun, připlatíte si podle obsazenosti. Cena za vlastní kupé až pro čtyři cestující začíná na 2670 korun. Autobusy RegioJet jezdí k moři přímou linkou z Prahy do Splitu v Chorvatsku a také do Itálie, konkrétně do Benátek, Říma a Milána. Například do Benátek jezdí čtyřikrát týdně za ceny od 1239 Kč.

Po kolejích lze cestovat i na sever k Baltskému moři. Do polských prázdninových letovisek Leba, Hel a Kolobrzeg jezdí noční vlaky, jež společně provozují České dráhy a polský dopravce PKP Intercity.

Přímá linka vyjíždí z Bohumína. Směrem k polskému baltskému pobřeží lze využít také pravidelný denní spoj EuroCity Sobieski, který jezdí z Vídně přes Břeclav, Přerov a Ostravu do Gdaňska, letoviska Sopoty a Gdynie. České dráhy provozují přímé spoje s partnery také například do Švýcarska, Německa, Polska, na Slovensko, do Maďarska a Rakouska.

„Přestupem na vlaky našich partnerů lze cestovat i do dalších států Evropy, namátkou do Chorvatska, Itálie nebo zemí Beneluxu,“ popsal mluvčí Petr Šťáhlavský. „Včasná jízdenka z Prahy do Warnemünde je v nabídce od 460 korun, do Innsbrucku od 944, do Hamburku od 460 korun, do Popradu – Tater od 605 korun vlakem SC Pendolino Košičan, což je nejrychlejší vlak z Česka do Tater,“ dodal. Do Tater lze využít i přepravu auta nebo motorky autovlakem.

Na Jadran a do dalších přímořských letovisek míří rovněž zelené autobusy FlixBus. Linky končí v Pule nebo Splitu a ceny z Prahy jsou od 999 Kč. „Ze vzdálenějších destinací bych vyzvedl naši linku do Barcelony. Kromě pláže v Barceloně totiž může cestující dovézt na francouzské azurové pobřeží do Montpellieru, Beziérs a Narbonne,“ uvedl mluvčí FlixBusu Tomáš Beránek. Jízdenky do Barcelony se prodávají od 1499 korun.

Po Německu s D-Ticket

Na pobřeží se lze zelenými autobusy dostat také do Pobaltí (Riga, Tallin), do Nizozemska (Rotterdam), do Itálie (Terst, Pisa), do Německa (Hamburk), do Švédska, Norska, Dánska – a dokonce i do ukrajinské Oděsy, ačkoli tam kvůli ruským útokům není radno jezdit.

Pro cestování po Německu je možné od května využít speciální jízdenku zvanou D-Ticket na regionální a městskou dopravu za 49 eur (1164 korun) na měsíc. Jedná se o nástupce populární loňské jízdenky za 9 euro.

Pořídit ji můžete v aplikaci pro chytré telefony Deutschland Ticket. Jízdenka je výhodná pro delší poznávací výlet napříč Německem. Při cestě například na Rujánu ovšem musíte počítat s přestupy. Pro dálkové spoje jako autobusy Flixbus nebo rychlíky EC a IC totiž jízdenka D-Ticket neplatí.