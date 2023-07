Jako obří oko. V městě hříchu otevřou největší kulovitou stavbu světa

„Je absolutně strhující se na Sphere dívat a uvědomit si, co máte před sebou,“ uvedl provozní šéf nového kulturního prostoru Rich Claffey. „Pracuji v zábavním průmyslu takřka 40 let a něco takového jsem v životě neviděl, a to nepřeháním. Je to mimo veškerá měřítka,“ míní.