Článek
Žebříček časopisu Time Out prezentuje restaurace s autentickou italskou pizzou, najít v něm lze ale i podniky, kde oblíbené rychlé občerstvení není úplně předpisové. Vítězný podnik však může zástupce z obou stran barikády spojit, newyorské bistro Mama’s Too nabízí klasiky, ale i zajímavosti. Redaktoři časopisu vyzdvihují pizzu s příchutí cacio e pepe, což je v italské kuchyni omáčka složená jen ze sýra a pepře.
Druhou nejlepší pizzerií světa je podnik 180grammi Pizzeria Romana v Římě. Redaktoři časopisu radí ochutnat zde capricciosu, což je jedna z klasických pizz, které dominují žampiony, olivy, ale především artyčoky.
Bronz pak putuje do Londýna, kde zabodoval podnik Short Road Pizza, konkrétně pak pizza marinara. Ta má původ v Neapoli a tvoří ji v podstatě jen ochucené rajčatové sugo, sýr se nedává.
V žebříčku o 18 položkách se objevuje i Neapol, „rodiště“ pizzy, která má čtvrté místo. Jedno z nejméně tradičních pojetí pokrmu nabízí tokijská restaurace Pizza Marumo se svou umami pizzou, které dominují houby šitake, smetanová omáčka, makrela, ale i sójová omáčka či sezam.
Následují podniky v Johannesburgu, Edinburghu, Buenos Aires, Madridu či Sydney. Skvělou pizzu ale najdou milovníci jídla také v Rio de Janeiru, Hongkongu, Kodani či mexickém městě Oaxaca.