Itálie ostrouhala. Nejlepší pizzerií světa se pyšní New York

Michael Švarc

Nikoli Itálie, ale New York. Americké velkoměsto se pyšní nejlepší pizzerií světa, alespoň podle nového žebříčku mezinárodního magazínu Time Out. Jeho redaktoři vyzkoušeli toto oblíbené jídlo ve všemožných koutech planety, aby zvolili jednoznačného vítěze. Tím se stal podnik Mama’s Too. Stříbrná medaile pak putuje do Říma a bronz do Londýna.

Foto: Shutterstock

Pizza je oblíbená napříč celým světem.

Článek

Žebříček časopisu Time Out prezentuje restaurace s autentickou italskou pizzou, najít v něm lze ale i podniky, kde oblíbené rychlé občerstvení není úplně předpisové. Vítězný podnik však může zástupce z obou stran barikády spojit, newyorské bistro Mama’s Too nabízí klasiky, ale i zajímavosti. Redaktoři časopisu vyzdvihují pizzu s příchutí cacio e pepe, což je v italské kuchyni omáčka složená jen ze sýra a pepře.

Druhou nejlepší pizzerií světa je podnik 180grammi Pizzeria Romana v Římě. Redaktoři časopisu radí ochutnat zde capricciosu, což je jedna z klasických pizz, které dominují žampiony, olivy, ale především artyčoky.

Bronz pak putuje do Londýna, kde zabodoval podnik Short Road Pizza, konkrétně pak pizza marinara. Ta má původ v Neapoli a tvoří ji v podstatě jen ochucené rajčatové sugo, sýr se nedává.

V žebříčku o 18 položkách se objevuje i Neapol, „rodiště“ pizzy, která má čtvrté místo. Jedno z nejméně tradičních pojetí pokrmu nabízí tokijská restaurace Pizza Marumo se svou umami pizzou, které dominují houby šitake, smetanová omáčka, makrela, ale i sójová omáčka či sezam.

Následují podniky v Johannesburgu, Edinburghu, Buenos Aires, Madridu či Sydney. Skvělou pizzu ale najdou milovníci jídla také v Rio de Janeiru, Hongkongu, Kodani či mexickém městě Oaxaca.

