Indie vypravila výletní loď na nejdelší říční plavbu, potrvá 51 dní

Největším lákadlem jsou kulturní a přírodní památky, kam loď pasažéry pohodlně dopraví. Plavba začíná na řece Ganze v posvátném hinduistickém městě Váránasí, odkud pokračuje přes město Patna 20 dní do Kalkaty a poté skrze bangladéšské mangrovy do Dháky a dále do Ásámu. Zastávky má v národních parcích, ale také poblíž buddhistických klášterů, paláců a svatyň.