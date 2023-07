Hotel odmítl ubytovat hosta a vrátit mu peníze. Muž se pomstil

Muž dorazil do hotelu ve chvíli, kdy vyčkával na vydání nových dokladů. Společně s prošlým pasem a řidičským průkazem však ukázal také dočasné papírové verze, to mu však nejmenovaný hotel odmítl uznat, ačkoli se host prokázal i jménem na kreditní kartě. S odkazem na web View From The Wing o tom informuje server Independent.