Holá kůže a peří. Trocha nahoty je při divoké akci na Madeiře takřka nutností

Je sice polovina února, ale na jižním pobřeží Madeiry panují příjemné teploty i ve večerních hodinách, kdy se karnevalové veselí koná - ve Funchalu je samozřejmě nejblyštivější, nejhlučnější a zdaleka největší. Účastní se ho tisíce lidí přímo v průvodu, a další tisíce v roli diváků. Než projdou všichni tanečníci od začátku do konce trvá to bezmála dvě hodiny. A i potom se k nim řada nedočkavců přidá a tančí. Atmosféra je nakažlivá, všude létají konfety. A když zrovna nelétají, některé z dětí je nabere ze země do náruče a znovu je rozhodí.

Karnevaly na Madeiře jsou asi nejbližším příbuzným karnevalů v Brazílii, zejména toho nejslavnějšího v Riu. Po celém ostrově se jich koná mnoho, včetně menších, decentnějších a komornějších. Někde jsou kostýmy skutečně opulentní, jinde se dbá více na místní tradice. Každý z návštěvníků, který během února dorazí, si tak může vybrat, co mu více vyhovuje, co je mu bližší, a po jak velké divočině prahne.

Hlavní město Madeiry dokáže však uspokojit i mimo karnevalovou sezonu. Většina návštěvníků odsud sice prchá do hor, na procházky kolem levád, místních zavlažovacích kanálů, nebo k dalším přírodním atrakcím, ale Funchal je svébytnou destinací sám o sobě. Koncentruje se tu madeirský kulturní život, lákadlem jsou ale i silná gastro scéna, celoročně stabilní klima a několik zajímavostí, kvůli kterým stojí za to s útěkem posečkat.

Funchal byl ve svých začátcích častým terčem útoků pirátů, při jednom byl zdevastován natolik, že z něj mnoho nezbylo. V 16. století sem proto z Portugalska vyslali vojenského architekta, aby posílil obranný systém města. Z té doby pochází například pevnost Fortaleza do Pico, která je zařazená do seznamu národních památek.

Jestli se k botanickým zahradám jede lanovkou, dolů do města je to zase na saních. Ano, skutečně! Jde o proutěné saně, jejichž historie sahá do 19. století. Tehdy je obyvatelé používali jako rychlý způsob přepravy z čtvrti Monte do centra, dnes je motivací především adrenalin. Jízda na saních umí být pořádně svižná. Ale nesmí pršet. To se pak z bezpečnostních důvodů nejede.