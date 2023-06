Hledání levnějších restaurací se letos v Chorvatsku vyplatí

„Krabičku“, tedy elektronický snímač a vysílač signálu, který se dobíjí libovolnou hotovostí, je nejlepší koupit přímo v Chorvatsku. Prodává se v okolí velkých mýtných bran, nebo i v trafikách za asi 15 eur (354 korun). Mýtné v plné výši pro osobák při cestě do Dubrovníku na trase z Maďarska a zpět je 72,70 eura, tedy 1745 korun, platba ENC přišla na 1365 korun. Velkou výhodou zařízení je, že ji lze sdílet. Příjemná je i cena pohonných hmot, v našem případě nafty, která se i na dálničních pumpách pohybuje v přepočtu pod hranicí třiceti českých korun.

V Dubrovníku nejsme poprvé a víme, že to byla spolu s Hvarem vždy nejdražší přímořská destinace. Hned při první návštěvě máme smůlu. Pod mostem Franja Tuđmana, který je úchvatnou bránou do města, kotví dva obří plovoucí hotely. Tisíce lidí, které jejich trupy vyplivly do úzkých uliček, způsobují, že zde není k hnutí. „Už dlouho se mluví o tom, že se bude počet těchto lodí regulovat. Lidé z nich v podstatě nic neutratí, naplní záchody a zmizí. Zítra už budou pryč,“ uvádí místní taxikář.