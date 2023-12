Dva lidé v obytňáku a koza. Manželé cestují napříč Amerikou se zastávkami na rande s dalšími sudokopytníky

„Byla to prakticky skořápka, nemělo to ani stěny. Myslím, že jsme v instalaci dokonce našli mumifikovaného ptáka,“ přibližuje manželka neutěšený původní stav svého dnešního šťastného domova.

Veškeré renovace zvládl Bates, který pracuje s auty, vlastníma rukama a jeho žena se jako umělkyně postarala o nepřehlédnutelný lak přívěsu. Je inspirován folkovou písní This Land is Your Land.

Kde to nejde jinak, skupina se dočasně rozdělí. Manželé se střídají v hlídání kozy a co nejdříve se zase sejdou „doma“.

Jedna z posledních cest nevšední rodiny vedla z Oregonu do Kalifornie, Nevady, Arizony a po známé Route 66 přes Nové Mexiko do Oklahomy. Manželé by Frankie rádi vyvezli i do Kanady nebo dál, ale mimo USA by byl problém s nutnou karanténou pro čtyřnohou cestovatelku, které ji nechtějí vystavovat.