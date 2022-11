Do Frankfurtu nad Mohanem za michelinskou hvězdou i párkem na stojáka

Rychlovýtah v mrakodrapu Main Tower vyletěl během okamžiku do výšky víc než 190 metrů. Vystoupili jsme a po schodech vyšlápli ještě o něco výš, na vyhlídkovou plošinu v rovných 200 metrech. Za jasného počasí jsme měli před sebou město a daleké okolí jako na dlani.

My jsme si dopřáli něco přízemnějšího. Večeři v prosklené restauraci Oosten na břehu Mohanu, také s nočním panoramatem města. Aromatický salát s báječnými kousky mořských potvůrek a ryb jsme si s místním ryzlinkem užili jako zamilovaný film. Výšková budova Evropské centrální banky, která stojí hned vedle, jen shovívavě shlížela na naše gurmánské hody.

Odsud podél řeky vedou do centra města chodníky a cyklostezky. Vše funguje. Nastavená pravidla chrání chodce, cyklisty a nakonec i řidiče.

Panorama města, jemuž dominují mrakodrapy, se odráží v hladině Mohanu stejně romanticky jako při pohledu ze zmíněné restaurace. Jen je to odtud zadarmo a na most, odkud lépe vidíte, musíte pěšky.

Hauptwache se stalo křižovatkou většiny linek podzemních drah U-Bahn nebo S-Bahn a dalších tepen dobře fungujícího dopravního systému. Zároveň odsud vybíhají nákupní ulice s obchodními domy i značkovými butiky (Zeil, Goethestraße aj.). Ale pokud máte raději atmosféru trhů, zajděte do nedaleké Malé tržnice (Kleinmarkthalle).

Právě tam jsme zdarma ochutnali různé druhy klobás a dali si skvělý buřtík u místní legendy, více než osmdesátileté paní Schreiberové, která tu má stánek šedesát let. Z Hauptwache je to blízko i do skutečného centra města na náměstí Römerberg.