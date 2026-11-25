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„Lac Blanc je jedním z míst, kde nemůžeme připustit další zhoršování situace,“ uvedl starosta François-Xavier Laffin s odkazem na jezero v chráněné oblasti Aiguilles Rouges. Tam se v některých dnech vystřídá až 4000 návštěvníků, což zanechává na zdejším vysokohorském ekosystému výrazné stopy.
Podle starosty by si od příštího léta měli návštěvníci povinně bezplatně rezervovat vstup do oblasti a pokud ještě budou volná místa, obdrží QR kód. Ten budou na místě kontrolovat „ekohlídky“ a kdo se jím nebude moci prokázat, může dostat pokutu. Vedle Lac Blanc by mělo omezení platit i pro oblast jezer Lacs des Chéserys.
Tříletý provoz nového návštěvnického systému, který chce město po 36 měsících vyhodnotit a případně rozšířit i na další oblasti, bude stát odhadem 590 tisíc eur (zhruba 14,4 milionu korun). Chamonix ho chce částečně hradit ze svého, zčásti z vládních ekologických grantů.
Nový systém regulace turismu musí ještě schválit místní prefektura, aby mohl začít platit. Diskutovat o něm chtějí také majitelé pozemků v okolí Lac Blanc, které vlastní více než tři desítky místních rodin. Jeden z majitelů, horský vůdce Guillaume Ravanel, navrhuje, aby se direktivně neomezoval počet turistů, ale aby se například zavedl malý poplatek za vstup, který by podle něj vedl k úbytku návštěvníků.