Cestovatel dostal doživotní zákaz vstupu na Filipíny. Měl urazit imigrační úředníky

„Poté, co jsme Laurencem uvedené informace ověřili v našem systému, jsme zjistili, že napsal smyšlenou adresu, neuvedl své celé jméno, a ještě do formuláře vepsal sprostá slova,“ uvedl imigrační komisař Norman Tansingco. Doplnil, že úředníci mají vysokou míru tolerance nevhodného chování, v tomto konkrétním případě však byly překročeny veškeré meze.

„Nejenže je to naprosto nevhodné, ale ještě to podrývá efektivitu systému,“ dodal Tansingco. „Usilujeme o to, abychom zajistili pro všechny cestovatele hladký průběh. Počítáme tedy s tím, že se všichni budou chovat s respektem. S jakýmkoli porušením pravidel se tvrdě vypořádáme,“ doplnil komisař k případu.

„Okamžitě jsem se za to omluvil, ale úředníka to nezajímalo,“ uvedl pro CNN Američan, který nespecifikoval, co přesně do formuláře napsal. Laurence doplnil, že o zákazu vstupu ho imigrační úřad neinformoval přímo, dozvěděl se to z médií. O návratu na Filipíny v tuto chvíli ale ani neuvažuje.