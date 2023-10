Červená Lhota je bez vody, chystá se oprava hráze

Čerpadlo by mělo vytápět zámek od příštího roku. Důvodem, proč je rybník v současné době vypuštěný, je narušená hráz. „Je hotový projekt rekonstrukce a dohodli jsme se na jeho podobě. Nyní probíhá takové to kolečko vyjadřování, které by mělo být zakončené stavebním povolením. Potom vysoutěžíme dodavatelskou firmu. Kdyby vše šlo dobře, měla by být hráz opravená v roce 2026,“ vysvětlil kastelán.