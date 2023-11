Čedok zrušil lety do egyptské Taby z jihu Čech

„Vzhledem k aktuální bezpečnostní situaci jsme se rozhodli odložit plány na přímé lety z Českých Budějovic do egyptské Taby, které měly odstartovat v únoru příštího roku. Prioritou je bezpečnost našich klientů i zaměstnanců,“ uvedla Pavlíková.

Upozornila, že do letoviska, jež leží nedaleko izraelských hranic, se v této zimní sezoně zatím nelétá ani z Prahy. „Všem klientům, kteří si pobyt již zakoupili, postupně nabízíme změnu zájezdu do hotelů v Hurghadě nebo Marse Alam s odletem z pražského letiště nebo vrácení peněz,“ vysvětlila Pavlíková.

Lety do Taby měly výrazně prodloužit sezonu na Letišti České Budějovice, ta nyní začne místo února až v květnu. „Během letní sezony plánujeme létat z jižních Čech už do pěti destinací. Zájem v předprodejích je velký, například u přímých letů z Českých Budějovic máme zatím nejvíce rezervací do Turecka, v těsném závěsu jsou pak řecké ostrovy Kréta a Rhodos,“ konstatovala Pavlíková. Mezi novinky budou patřit i lety na tuniskou Enfindhu nebo bulharský Burgas.