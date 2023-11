Cestujícím v obchodní třídě aerolinky nabízely psí žrádlo

O kuriózní události informoval server Independent s odkazem na facebookový profil jednoho z pasažérů čínských aerolinek. Ten příspěvek doplnil o fotografii odpoledního/večerního palubního menu. Na výběr je v něm ze tří předkrmů, z nichž jeden je vegetariánský s okurkou a rajčaty, druhý je variací na oblíbený surf and turf s hovězím masem a krevetami a třetí možností je právě v překladu „dovezené psí žrádlo“.

Jelikož cestující Conrad Wu svůj příspěvek uvedl otázkou: „Co to přesně je?“, je zjevné, že se rozhodl znepokojivě nazvaný předkrm nevyzkoušet. Pod fotografií se samozřejmě strhla lavina komentářů polemizujících o tom, jak k situaci, nepochybně zaviněné špatným překladem, došlo, aniž by si toho kdokoli z personálu všiml, a co mohlo být oním chodem, jehož název byl tak úsměvně změněn.