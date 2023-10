Ještě více turistů. U slavného Angkoru otevřeli největší kambodžské letiště

První letadlo přistálo na letišti před zhruba dvěma týdny. Ročně by tudy mohlo projít až sedm milionů turistů, což je o dva miliony více, než dokázalo pojmout předchozí letiště, uvádí CNN . Projekt financovala Čína, nová vstupní brána do země je navržena tak, aby dokázala odbavit i větší komerční letouny, včetně těch využívaných na dálkových linkách.

Účel letiště je přitom velmi jasný – přitáhnout do země více turistů. Ti do Kambodže nejčastěji přijíždějí právě kvůli komplexu Angkor, který patří podle organizace UNESCO k nejvýznamnějším památkám jihovýchodní Asie.

Nedávná data ministerstva cestovního ruchu ukazují, že si do země v prvních osmi měsících našlo cestu přes 3,5 milionu turistů. Oproti roku 2019 je to stále méně, nové letiště by však mělo čísla příchozích zase o něco zvednout. Ještě do konce roku by země ráda přivítala celkově 4,5 až pět milionů návštěvníků.