Čech jede na kole z Brna do Singapuru. Pákistán kvůli bezpečnosti vynechal

Dojet na kole z Česka až do Singapuru. To je cílem Michala Kamermeiera, který na sociálních sítích vystupuje jako Majk na cestách. Na svou ambiciózní pouť, při níž zdolá tisíce kilometrů, vyrazil v březnu z Brna, do cíle by se rád dostal v srpnu. Jak ale připouští, některé destinace musel kvůli bezpečnosti přeskočit a vypomoci si přeletem. Vynahradil si to však zajížďkou do Vietnamu a Laosu.

Foto: archiv Majka na cestách Kamermeier chce do cíle dorazit během srpna.

Nápad na cestu do Asie měl Kamermeier už delší dobu, původně chtěl však šlapat do Číny. „Kvůli covidu a restrikcím to nebylo úplně proveditelné, takže jsem hledal alternativu a říkal jsem si, že i Singapur vypadá dobře," napsal Novinkám cestovatel, který se aktuálně nachází v jihovýchodní Asii. S plánováním cesty začal Kamermeier zhruba dva měsíce před startem, kdy si poprvé sedl nad mapy a hledal nejvhodnější terén, ale i zajímavé zastávky. Trénink měl ale prakticky nepřetržitý i přes zimu a v předchozí sezoně, kdy se snažil jezdit, dokud to šlo, a poté přesedlal na trenažér. „Důležité je mít alespoň trochu osezený zadek, ostatní už se adaptuje za cesty." Došel pěšky z Olomouce do Íránu. Lidé ho měli za blázna Podcasty Vzhledem k předchozím zkušenostem z cest po Evropě nebylo problémem ani balení. „Dokážu si zabalit velice skromně," tvrdí cestovatel a dodává, že člověk toho mnoho nepotřebuje: „Oblečení, lékárnička, nářadí, servis, nějaké doplňky stravy, elektronika…" První krize přišla v Thajsku Kamermeier zatím projel mimo jiné Slovenskem, Chorvatskem, Tureckem, Gruzií, Arménií či Íránem, udělal si ale také zastávky ve Spojených arabských emirátech či v Ománu. Cestu chce sice stihnout v co nejkratším čase, ale za důležité považuje i poznávání míst, kterými projíždí. Zatím se mu nejvíce líbilo v Íránu, který označuje za neskutečně kulturně bohatý stát se skvělými lidmi. Z bezpečnostních důvodů se rozhodl pro přelet do jihovýchodní Asie a přiznává, že v Pákistánu by na kole působil jako pěst na oko a byl by snadným terčem. Vynechat musel také Myanmar, kam se lze kvůli vojenskému převratu dopravit pouze letecky. „Vzdálenost, o kterou jsem přišel přeletem, jsem si vynahradil šlapáním ve Vietnamu a Laosu," upřesňuje cestovatel s tím, že nemá pocit, že by šlo o podvádění, když o najeté kilometry nepřijde. „Bezpečnost je na prvním místě," zdůrazňuje. Říkám si, zda bylo dobře, že jsem dal výpověď v práci a rozhodl se cestovat. Majk na cestách Ani tato drobná komplikace mu však radost z cesty nezkazila. První opravdovou krizi navíc Kamermeier zažil až v Thajsku, a to kvůli vysoké vlhkosti v kombinaci s kopci. Jak ale uvádí, byl si dobře vědom, do čeho jde. Cestu Čech nepodnikl jen proto, aby nasbíral zážitky, ale také aby podpořil charitu. Během svého šlapání vybírá peníze pro nadaci Dnes pomáhám, která se stará o hendikepované děti. „Dávám jim peníze jak za sebe, tak se snažím motivovat ostatní," vysvětlil Kamermeier. Cestovatel doplnil, že při šlapání má člověk hlavu plnou myšlenek. „Říkám si, zda bylo dobře, že jsem dal výpověď v práci a rozhodl se cestovat, nebo jestli mi to stojí za to, že letos neuvidím dvě svatby kamarádů," vyjmenovává. Přemýšlí také nad tím, co si z cesty ve výsledku odnese a jak bude prožívat návrat.