Boeing 747 to musel otočit kvůli koni

Incident se měl odehrát na spoji z newyorského Mezinárodní letiště Johna F. Kennedyho, jenž mířil do belgického Lutychu. Asi po hodině ve vzduchu, když mělo být letadlo zhruba nad Bostonem, měl pilot ve výšce asi 9500 metrů nahlásit uvolnění koně, kterého posádka nedokázala zvládnout, a požádat o návrat na newyorské letiště.

Zprávu zveřejnil britský deník Independent , podle youtubového kanálu se mělo jednat o let CC4592 aerolinky Air Atlanta Icelandic a mělo k němu dojít po čtvrté hodině odpolední ve čtvrtek 9. listopadu. Independent požádal leteckou společnost o oficiální vyjádření k události, k tomu však zatím nedošlo.

Není tak zcela jasné, jak to s koněm dopadlo. Pouze se objevily informace, že u přistání letadla byla požadována přítomnost veterináře.

K incidentu, kdy se letadlo vracelo na místo vzletu, došlo v říjnu i u společnosti Copa Airlines. Spoj z Panamy do Tampy se do Panama City vracel poté, co jeden z cestujících objevil na toaletách černý pytel. Po přistání na vzletovém letišti se ukázalo, že šlo o plenu pro dospělého.