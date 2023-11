Aerolinky vyhnaly cestující z první třídy. Na její místo pak usadily pilota

Williams o incidentu napsal na sociální síť X, kde uvedl, že on i jeho přítelkyně dostali upgrade do první třídy u odletové brány. Partnerka si však lepší místo nakonec neužila, jelikož jí posádka sdělila, že její sedadlo je rozbité, a bude se proto muset přesunout dozadu. Údajně nepoužitelnou sedačku však vzápětí obsadil pilot.

„Jste všichni příšerní. Nejdříve mně a mé přítelkyni dáte upgrade do první třídy. Pak ji vykopnete dozadu kvůli rozbitému sedadlu. A pak si na to rozbité sedadlo sedne pilot,“ napsal muž k videu, které na sociální síti X zveřejnil. Zákaznická podpora American Airlines k příspěvku napsala, že se na záležitost podívá podrobněji.

Server Independent poznamenává, že je běžnou praxí usadit piloty, mířící do jiné destinace za prací, mezi cestující. Podle portálu View from the Wing jsou navíc piloti American Airlines prioritně usazováni právě do první třídy, na rozdíl od jiných zaměstnanců společnosti; ti mají většinou místa v ekonomické. Piloti také dostávají přednost před pasažéry, kteří dostali upgrade do vyšších tříd.