Barcelona se ostře vymezila vůči jednomu typu turistů

Výletní lodě jsou pohodlným způsobem, jak poznat více přímořských lokalit během jedné dovolené. Můžete si užívat výhledy, často téměř nesčetné restaurace a bary či kulturní program a každý den zároveň vidět jiný kus světa. To vše bez neustálého balení, tahání kufrů a přesunů přeplněnými autobusy. Žádný div, že tento způsob cestování má své zaryté příznivce.

Veškeré výletní lodě mohou nově kotvit u mola Adossat, které bylo dříve vyhrazeno pouze obřím výletním lodím společností Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean and MSC Cruises.

To však znamená, že dojít z mola pěšky do historického centra už pro turisty z výletních lodí nebude možné. Ve vzdálenějším přístavu budou muset využít autobusy, které je do centra Barcelony dopraví zhruba za půl hodiny. Důvodem je znečištění prostředí a nadměrný turismus sužující katalánskou metropoli.