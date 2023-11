V Číně se opět objevil nový virus. Způsobuje zápal plic u dětí

ProMed, rozsáhlý, veřejně dostupný systém dohledu, který monitoruje výskyt ohnisek nemocí lidí a zvířat po celém světě – vydal v úterý pozdě večer oznámení, v němž podrobně popisuje hlášenou epidemii „nediagnostikovaného zápalu plic“ u dětí, napsal deník The Telegraph .

O novém viru z Číny se toho podle českého ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) ví zatím málo. Světová zdravotnická organizace (WHO), která podle agentury Reuters Čínu požádala o podrobnější informace, by podle něj měla být aktivnější. Válek to ve čtvrtek řekl novinářům na odborné konferenci Prostafórum 2023.