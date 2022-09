Pákistán po katastrofálních záplavách: Bohaté země nám kvůli klimatu dluží reparace

Bohaté státy, hlavní viníci klimatických změn, by měly odškodnit chudé země nejvíce vystavené dopadům globálního oteplování. V rozhovoru pro deník The Guardian to prohlásila Sherry Rehmánová, pákistánská ministryně pro klima.

Foto: Reuters Povodně zaplavily až třetinu Pákistánu. Podle pákistánské ministryně pro klima Rehmánové je Pákistán epicentrem existenční krize v podobě globálního oteplování.