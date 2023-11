Dánsko zvažuje zavedení ekologické daně na letenky

Daň na letenky by měla do státní kasy přinést ročně 1,2 miliardy dánských korun (3,9 miliardy Kč), přičemž polovina částky by šla na financování alternativních paliv, jako je vodík nebo technologie zvaná power-to-X, informuje CNN. Druhá polovina vybrané daně by putovala na pomoc starším lidem.