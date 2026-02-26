Článek
Budova má charakter vejminku. Jde o rozměrově menší objekt pro rodiče nacházející se poblíž hlavního domu, který využívá mladší část rodiny. Tyto stavby (někdy přístavby) byly dříve v Čechách velmi časté, v průběhu let se však jejich funkce vytratily a to je mnohdy škoda, protože umožňovaly žít různým generacím v zásadě pospolu, ale zároveň mít dostatek soukromí.
Kompaktní a důmyslně promyšlený vejminek pro své rodiče navrhl architekt Vojtěch Malina. Dům s plochou střechou a dřevěnou fasádou svým umístěním respektuje původní stavbu i pečlivě udržovanou zeleň. Zároveň nenarušuje výhled ze stávajícího rodinného domu a přirozeně také splývá se zahradou, která ho obklopuje.
„Důležitá pro nás byla hlavně koncepční rovina, která má s historickým fungováním vejminků stále mnoho společného. Formu jsme podřídili specifickému místu, ve kterém se nachází, přáním klientů a požadavkům současnosti. Vznikl tedy zcela unikátní objekt,“ uvádí pro Novinky.cz architekt Vojtěch Malina. Fyzickou podobnost s historickými vejminky ale stavba nemá. Má soudobé tvary a odpovídá požadavkům na funkčnost kvalitního moderního bydlení.
Stavební práce trvaly zhruba rok. „Hlavní výhoda je, že vybudování vejminku umožňuje příjemnější soužití různých generací s různými potřebami. Vejminek je jasně definovaný prostor, ve kterém mají jeho obyvatelé soukromí, místo pro své zájmy, přičemž jsou soběstační a nejsou omezeni bariérami,“ říká Vojtěch Malina.
Objekt hlavního rodinného domu a vejminek fungují zcela samostatně. „Při navrhování vejminku jsme měli na paměti výhled z hlavního domu, což částečně formovalo nízký profil nové budovy a její materiálové řešení. Ta je pojatá tak, aby splynula se zahradou a vzájemně se s ní doplňovala,“ vysvětluje Vojtěch Malina.
Stavba patří mezi díla přihlášená loni do soutěže Česká cena za architekturu.