Z peřin obléknutých do exotiky se vám nebude chtít ven

Kombinace jednobarevného prostěradla a vzorovaného povlečení je už dnes klasikou. V žádném případě ale nemusí být nudná. Stačí sáhnout po povlečení s exotickým designem, v němž se na chvíli přenesete na jiný kontinent.

Vybere si určitě každý, nabídka je opravdu bohatá. Tak třeba značka Scanquilt má ve svém sortimentu exotické povlečení v dekorech pro dospělé i pro děti. Stejně tak česká textilka Veba. S africkými motivy její návrháři dokonce vytvořili celou kolekci.

Vzpomínky na Kubu

Atmosféru Karibiku si můžete dopřát s povlečením značky Asombroso z kolekce Mi Casa Collection, která je ušita v České republice.

„Mi Casa“ znamená ve španělštině můj dům. Kolekce je inspirována rodnou Kubou, dětstvím a vzpomínkami známého módního návrháře Osmanyho Laffity. Mimochodem, je to vystudovaný akademický malíř. Ve chvílích, kdy se mu nejvíc stýskalo, bral do ruky tužku a kreslil. Vzpomínky na dětství a na místa, kde se narodil, žil a které miloval, mu ožívaly pod rukama. Když pak jednou v ateliéru narazil na své kresby, napadlo ho použít je a vnést do svého domu vzpomínky a kubánského ducha. Povlečení původně navrhl jen pro sebe, ale ohlasy přátel ho přesvědčily. A tak vznikla kolekce Mi Casa, která víří ve vášnivých barvách.

Snadno se tak můžete přenést do romantických zákoutí karibských zahrad, kde často rostou strelície, ibišek či nejrůznější kapradiny a poletují tam kolibříci. Novinkou je kubánská lilie. Tento motiv nemůže chybět, protože Osmanyho maminka miluje květiny všech druhů a barev.

Vzorované prostěradlo? Proč ne!

Můžete to ale udělat i naopak. Tedy skombinovat vzorované prostěradlo s jednobarevným povlečením. I tato varianta bude vypadat krásně a ložnice bude působit nevšedně.

Jestliže se rozhodnete pro odvážnější design, dejte pozor na mixování barev a vzorů. Osvojte si pár pravidel a triků, díky nimž bude výsledek působit harmonicky.

Skvělým sjednocujícím prvkem je barva. Pokud si nejste jisti, zvolte neutrální tóny krémově bílé, šedé a béžové. Je to základ, který se hodí v podstatě do kterékoliv ložnice. Pokud ale máte rádi výraznější barvy, nebojte se začít rovnou s nimi a slaďte vaši postel do jednotné barevnosti. Neznamená to, že vše musí mít dokonale stejný odstín, stačí se jen držet v různých odstínech stejné barvy.

Řiďte se vzorem. To je další způsob, jak dosáhnout dokonalého souznění ložního textilu. Máte výrazně barevné vzorované povlečení? Pak jej nechte hrát v ložnici hlavní roli. Prostěradlo laďte do barev, které jsou již součástí daného vzoru. Celek tak bude působit sladěně a přitom hravě. Samozřejmě to platí i obráceně. Ke vzorovanému prostěradlu zvolte jednobarevné povlečení v barevném tónu, který obsahuje jeho vzor.

Foto: Veba +10

Méně je více

I ti odvážnější se zálibou ve výrazných vzorech by ale měli v určité chvíli zvolnit. Držte se pravidla, že maximálně 60 % místnosti mohou tvořit vzory, ale zbytek už by měl být jednobarevný textil, textura či materiál.

Máte vytapetovanou jednu ze stěn odvážnějším motivem? Pak při výběru textilu už volte raději vizuálně umírněnější kousky.

Jestliže se nábytek vaší ložnice nese v minimalistickém duchu, nebojte se v rámci textilu vyřádit s odvážnými kombinacemi divokých vzorů.

Jak povlečení vybírat Barva a vzor nás zaujmou nejdřív. Pro pohodlný spánek je ale důležitější materiál. Přednost dejte bavlně, damašku a saténu. Dobře se bude spát i v tencelu, který kombinuje bavlnu s eukalyptovými vlákny. Pozor na způsob zapínání! Velmi oblíbené je praktické zapínání na zip. Co napoví etiketa: měly by na ní být uvedeny ošetřovací symboly, složení materiálu a značka. Varovným signálem je prací symbol s nízkou teplotou praní! Takové povlečení asi nikdy pořádně nevyperete tak, aby se nesrazilo nebo neztratilo barvu. Zkontrolujte, kdo povlečení vyrobil. Renomovaní výrobci si nechávají své produkty testovat, měly by být tedy se zárukou kvality a garancí zdravotní nezávadnosti. Pozůstatky formaldehydu či jiných látek totiž mohou na citlivé kůži nebo na dětské pleti způsobit vyrážku.

Anketa Líbí se vám interiéry s prvky exotiky? Ano, moc. Jsou zábavnější a zajímavější. 8,3 % Jenom někdy a někde. 33,3 % Ne, nelíbí. 58,4 % Celkem hlasovalo 24 čtenářů.

