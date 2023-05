Venkovní stínění: vyznáte se v něm?

Venkovní stínění by mělo být nedílnou součástí oken. Chrání interiér před sluncem i mrazem, poskytuje soukromí, tlumí hluk, zvyšuje bezpečí. Je důležité vnímat kvalitu materiálu a zvolit to nejlepší, co trh nabízí. A také pokud jde o novostavbu, vychytat vše již ve fázi projektu. Jasným trendem je jednotné řešení pro venkovní stínění a okna, které se provádí takřka současně.