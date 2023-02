Sádrokarton: zelený patří do koupelny, modrý do dětského pokoje

I nainstalovaný sádrokartonový podhled se může zřítit, právě z důvodu nedodržení jejich předepsaných rozestupů. Také může proběhnout chybné kotvení závěsů do nosné konstrukce stropu. Při kotvení závěsů do betonových stropů je vždy nutné použít kovové hmoždinky, například DN6.

Doba zrání po pokládce je den, na rozdíl třeba od betonu, který potřebuje dokonce až 28 dní. Montáž suché podlahy je možná pouze na připravený, stabilní, dostatečně únosný a rovný povrch. Na místech, kde by desky či dílce mohly přijít do kontaktu s vodou, se doporučuje tekutá hydroizolace. V opačném případě, kde jim nehrozí navlhčení, stačí desky pouze napenetrovat. Konstrukce budovy musí být opatřena příslušnou hydroizolací proti zemní vlhkosti.

Veškeré finální krytiny se mají pokládat 24 hodin od pokládky po montáži a přetmelení spár. Bez problémů položíme plovoucí podlahy, výjimku tvoří krytiny z masivního dřeva, které by neměly být lepeny na hrubý nosný povrch kontaktně, a to kvůli rozdílné roztažnosti materiálů při změně vlhkosti. Keramické dlaždice je nutné pokládat do tenké vrstvy flexibilního lepidla. Neměly by přitom překročit formát 330 × 330 mm.