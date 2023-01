Do rekonstrukce se dá pustit i v zimě

Velmi stará okna se totiž kroutí a pak jimi protahuje. V nejhorším případě do nich začne zatékat. Novější okna, která byla vyměněna před deseti či dvaceti lety, mnohdy vypadají funkčně, ale často nemají dostatečnou těsnost a interiér jimi zbytečně ztrácí teplo. Navíc dříve běžně stačilo dvojsklo, dnes je standardem izolační trojsklo s teplým meziskelním rámečkem.

U nových oken je důležité pohlídat si, aby spára mezi oknem a ostěním byla dostatečně utěsněná a nemohl tudy do interiéru pronikat studený venkovní vzduch. Tento prostor se běžně vyplňuje montážní pěnou.

Mírný mráz do minus pěti nevadí

„Pro zimní montáž používáme speciální variantu, se kterou je sice možné pracovat až do venkovní teploty –10 °C, ovšem pro samotné utěsnění spáry platí limit –5 °C. To je hraniční teplota, do které lze na povrch aplikovat penetrační nástřik a po nanesení pěny přilepit z obou stran izolační fólie, které ochrání montážní pěnu a spáru dokonale utěsní,“ vysvětluje Pavel Kašpar.