Podzemní prostory proměnil v chlapské doupě s barem, kinem a dokonce i tajnými dveřmi

Šestačtyřicetiletý obchodník z amerického státu New York se před osmi lety nastěhoval do domu, který byl podsklepený. Zařídit volné podzemní prostory jako úložné mu ale bylo líto. Cítil tu velký potenciál dát celému domu něco výjimečného, a tak se pustil do díla. Proměnil sklep v báječnou chlapskou zašívárnu, nebo spíše pánský klub. Bez nadsázky.

Hlavním místem prostoru je plnohodnotný bar se třemi pípami, myčkou, lednicí, výrobníkem ledu a dřezem. Doplňují ho vitríny s desítkami lahví nejrůznějších alkoholických nápojů, shora jsou zavěšené sklenice… Jen kousek od něj je kulatý stolek, v jehož desce jsou do pryskyřice zalité mince těsně vyskládané jedna vedle druhé. K jedné stěně je připevněn terč pro šipky, uprostřed volného prostranství stojí kulečníkový stůl a na další stěně je zavěšena televize, před níž trůní sedací souprava. Zde se sledují hlavně sportovní přenosy v televizi apod.

„Párkrát do roka tu pořádám party, zvláště když hrají Buffalo Bills. Ve stěnách je stereo propojené s televizními reproduktory,“ popisuje Jason v rozhovoru pro agenturu Newsflare.

Pokud se on a jeho hosté rozhodnou podívat na nějaký film, u televize určitě nezůstávají. Protože na filmy se chodí do kina - a to je tu samozřejmě také. Do malého kinosálu se vstupuje dvoukřídlými dveřmi, jejichž madla tvoří velká cívka na film přepůlená na dvě poloviny. Na stěnách jsou připevněná svítidla jehlanovitého tvaru se stínítky Tiffany.

Přímo ve sklepě Jason zařídil také velkou ložnici, kterou doplnil koupelnou a toaletou.

Začal s křídou v ruce

„V roce 2015 jsem se přestěhoval do nového domu, který měl půdorys 204 m2 a nedokončený suterén. Ten má nyní tedy také půdorys 204 m2. Jistým problémem bylo vymyslet způsob, jak skrýt podpěrné sloupy, kterých tam bylo několik. Začal jsem nakreslením čar křídou na betonovou podlahu, abych si načrtl budoucí uspořádání,“ říká.

Kamarád mu položil podlahy a pak musel zajistit rozvod vody a odpadu. Jason si rovněž vymyslel, že vedle dveří do dílny by chtěl mít krb. A tak jej instaloval. Když se ale podíval, napadlo ho, že obyčejné dveře vedle krbu nevypadají úplně dobře a na jejich místě by se mnohem lépe vyjímala knihovna. A tak bylo jasno. Dveře knihovnou zakryl a vytvořil tak tajný vstup do dílny.

Jason pracoval na proměně a zařízení sklepa dva roky a jak říká, nejvíc práce mu dalo snášet dolů po schodech všechen ten sádrokarton a kámen kousek po kousku. Na dlouhý čas tak proměnil garáž vedle domu na sklad a parkovat s auty musel před ní.

Nyní je ale pánské doupě ozdobou celého domu, do níž investoval v přepočtu 962 000 až 1 milion korun. „Myslím, že je ten suterén dost pěkný na to, aby přidal obrovskou hodnotu mému domovu. Plánuji se znovu stěhovat. Asi příští rok. Možná to udělám…,“ překvapuje muž závěrem.