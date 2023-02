Pětinásobný táta si po rozvodu mohl dovolit jen garsonku nebo starý člun. Rozhodl se pro loď a jeho děti jásají

Rok 2020 má většina lidí spjatý s pandemií koronaviru, lockdowny a podobnými nepříjemnými zážitky. Angličan James Posner se tehdy ale kromě toho po osmi letech rozvedl. A to znamenalo, že si musel začít hledat nové bydlení. Jeho finanční situace mu tehdy neumožňovala pořídit si cokoli většího než garsoniéru. A to byl kámen úrazu. Pokud si chtěl brát do svého nového domova svých pět dětí - 15letou Avu, 10letého Arthura a Florence, pětiletou Matildu a o rok mladší Ivy, musel si najít něco podstatně většího.

Interiér člunu musel podle svých slov nejprve celý vykuchat a během té doby, než postavil celé vnitřní zařízení znovu, to prý bylo jako „rok pobytu v drsném kempu“. „Byla to cesta neustálého učení. Loď se dokonce v jednu chvíli potopila, když jsem ji opravoval, ale svůj životní styl bych neměnil,“ svěřil se James reportérům britského webu Daily Mail .

„Život na lodi mi dal tolik svobody a vzhledem k tomu, že mě to stojí jen asi 300 liber (8057 korun) měsíčně, nevím, proč se do toho nepustí více lidí,“ říká s tím, že člun je vlastně plovoucí dům se vším, co k životu potřebuje, ovšem s neomezeným venkovním prostorem. I když do svých nákladů započte veškeré výdaje, včetně těch za palivo, plyn, elektřinu, licenci na plavbu, pojištění a údržbu lodi obecně, James ušetří měsíčně 3000 liber (80 600 korun).