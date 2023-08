Nové generace myček nabízejí úspory i komfort

Vaření a pečení jsou radost, stejně jako chvíle s blízkými a přáteli u stolu plného dobrého jídla a pití. Co ale s hromadou špinavého nádobí? Možná i u vás přichází na řadu legendární fráze „se to umyje“. S moderními myčkami nádobí to platí na 100 %!

Foto: Mora Mezi šesti programy vestavné myčky VM 6465 X je úsporný AUTO program se senzorovou technologií nebo nový rychlý, hodinový program při 65 °C. Programy doplňují i speciální funkce, jako je RychléMytí nebo úsporné SušeníPlus. Cena 12 990 Kč.