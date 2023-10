Nic pro bábovky. Halloweenská výzdoba tohoto domu může být pro někoho doslova hrůzostrašná

„Začalo to, když jsem žil v Bexley a můj nejstarší syn, kterému tehdy bylo 12, mi začal pomáhat. Teď je už ale dospělý, takže se zapojily moje nejmladší děti,“ svěřil se 37letý Kieron webu Kent on line .

Důvodem byla snaha co nejvíce ušetřit peníze. „Když jsem se díval, kolik by stálo objednání nějakého z Ameriky, bylo poštovné prostě absurdní,“ vysvětlil majitel domu s tím, že nejprve začal s expanzní pěnou. Ale i té by býval spotřeboval tolik, že by celý projekt vyšel příliš draho. Z ní je proto vyrobený pouze menší pavouk.