Nad Brnem opět září ikonický nápis Grand Prix. Je připomínkou slavných motocyklových závodů

„Když jsem byl malý (cca 3 roky), tak jsem byl na hlídání u babičky. Babička mě v noci nachytala, jak místo spaní fascinovaně koukám na nápis Grand Prix vyčuhující ze tmy a mlhy. Nyní mám možnost si to ze stejného místa připomenout. A já za to moc děkuji, je to opravdu krásné,“ uvedl k obnově legendárních nápisů na Facebooku pod příspěvkem radnice kohoutovický obyvatel Lukáš Matějů.