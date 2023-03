Technické kolokvium k mostu pod Vyšehradem skončilo. Jeho výsledky má nyní na stole ministr dopravy

Vítězný koncept soutěžního dialogu považují účastníci kolokvia za technicky dobré a moderní řešení, které umožňuje naplnit budoucí potřeby železnice a dokáže kombinovat potřeby více druhů dopravy. Vítězný návrh také umožňuje přemístění stávajícího mostu do nové polohy.

Jinými slovy, účastníci kolokvia se shodli na tom, že most je vážně poškozen korozí a že je ve špatném stavu. Většina z nich se rovněž shoduje, že oprava mostu je technicky a finančně náročná a má omezenou životnost s vysokými náklady na další údržbu. Většina se taktéž přiklání ke stavbě nového mostu, a to i s ohledem na možnost dalšího rozvoje města a dopravy. Účastníci kolokvia rovněž doporučují možnost původní most přemístit a na novém místě jej znovu využívat, například jako lávku pro pěší.