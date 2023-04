Máte dostatečně zabezpečenou chalupu?

Z půdy chalupy či přilehlých kůlen se také stává skladiště, odkladiště věcí, kterých se nechceme zbavit, i když jsou bezcenné. To ovšem zloději nevědí; vidina snadného lupu je pro ně důvodem k rozbití oken a vylomení dveří. A cennější věci mezi nimi určitě uschovejte do bezpečnostních beden nebo je připevněte pomocí uzamykatelného mechanismu typu X Safety box. Je skvělý i na nářadí, jež používáte v dílně.

Zamykejte bez rozdílu všechny přístupy na pozemek a do nemovitostí. Každý zámek, který musí zloděj překonat, zvyšuje šanci, že si vloupání rozmyslí. Odborníci mluví o tzv. pravidlu deseti minut: když se zloděj nedostane do této doby do objektu, vzdává to. Těchto deset minut k překonání spolehlivě jistí třeba kvalitní cylindrická vložka certifikovaná ve 3. nebo 4. třídě odolnosti.