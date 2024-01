Díky sádrokartonovým příčkám ušetříte cenné centimetry v koupelně

Jak získat drahocenné centimetry navíc? A jak to udělat, aby se do koupelny vešla i pračka? A co dělat, když chceme změnit dispozice bytového jádra či jiné části bytu? Rekonstrukce koupelny patří k nejčastějším a nejnáročnějším úpravám v bytě. Obvyklým limitem je malý prostor. Ale řešení známe.

Foto: Envato Elements Ilustrační foto