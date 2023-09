Diakonie Broumov začne z nevyužitelného starého oblečení vyrábět stavební materiál, svůj nápad si nechala patentovat

Již 30 let sbírá Diakonie použité ošacení v tisícovce kontejnerů po celém Česku. To pak ve svých prostorách ve východočeském Broumově třídí a nadále využívá. Patnáct procent přijatých šatů ale další využití nenajde a končí na skládkách nebo ve spalovnách. To se vedení sociálního družstva rozhodlo změnit. Díky jeho nápadu by se ze starého oblečení brzy mohly i stavět domy. Jak? To jsme zjišťovali s kamerou.

Stavební materiál z oblečení Video: Novinky

Článek Jistě jste již někde ve svém okolí viděli béžový kontejner na oblečení s logem Diakonie Broumov, po republice jich mají kolem jednoho tisíce. Z kontejnerů se pak vše sváží přímo do Broumova na východě Čech, kde sídlí sociální středisko. Každý kus, který se do sběrných nádob vhodí, projde v Diakonii něčíma rukama. Na přesné roztřídění přímo v hlavní hale nedávno nechali postavit unikátní linku. Získané kusy se dělí do několika kategorií podle dalšího využití. „Ten nejlepší materiál prodáváme v našich obchůdcích, z čehož se snažíme financovat provoz. Poté je materiál, který třeba není moderní, tak ten se musí vytřídit, zkontrolovat a posílá se do zemí třetího světa, kde je ta móda posunutá,“ vysvětlil předseda sociálního družstva Diakonie Broumov Pavel Hendrichovský. Foto: Novinky Třídicí linkou projde denně kolem dvaceti tun oblečení „Bereme i materiál, který je bavlněný a poškozený, a z toho dokážeme s našimi klienty vyřezat knoflíky a zipy a děláme z toho čisticí hadry. Pak je tam spousta materiálů, jako jsou třeba svetry, které jsou onošené, tak se musí ořezat knoflíky a zipy a dáváme to do firem, které z toho dělají koberce či prachovky,“ dodal Hendrichovský. Z vlněných materiálů se pak vyrábí izolace. Na linku se jim ale dostávají i směsné materiály a ty jsou podle předsedy sociálního družstva nejhorší. Bratranci vyrábějí ekologické chaty z přepravních kontejnerů „To jsou bundy, rukavice, poškozené věci a ty prostě dnes nedokážeme zpracovat,“ řekl. Musí se tak vozit na skládky nebo do spaloven, což je neekologické i neekonomické. Diakonii vyjde jeden kilogram na zhruba korunu a padesát haléřů a měsíčně se skládkovné vyšplhá na statisíce. Vyhodí se zhruba patnáct procent získaných oděvů. Foto: Novinky Až patnáct procent získaných oděvů musí Diakonie odvážet do spalovny či na skládku Proto přišla Diakonie s unikátní nápadem, využít právě tento odpadový materiál. „Dokážeme ho zpracovat do desek, právě jsme to vyvinuli. Takže to nebude končit na skládkách, ale bude to mít přidanou hodnotu pro společnost,“ dodal předseda sociálního družstva. Barevné desky „Dále nevyužitelný textil se rozdrtí, smíchá se s pojivovým materiálem. Vzniklá směs se slisuje při vyšším tlaku a teplotě s tím, že z obou stran desky je krycí vrstva. Může to být papír, pergamen nebo třeba hliníková folie. Tím slisováním a následným ochlazením a naformátováním na konkrétní velikost vzniká finální produkt,“ vysvětlil Novinkám odborný poradce Diakonie Broumov Tomáš Tykva. Pro metr čtvereční dvanáctimilimetrové desky potřebují momentálně kolem 10,6 kilogramu textilu a pojivového materiálu. Foto: Novinky Desky vyrobené z odpadových oděvů Takto vyrobené desky bude možné dále využít jako alternativu OSB desek, tedy ve stavebnictví, jako podklad pod podlahovou krytinu, pod střešní krytinu, jako standardní stavební desky nebo jako ochranné prvky. „Například při rekonstrukcích domů se tím dají vyplnit výtahy tak, aby nebyly během rekonstrukce poničeny. Dají se s tím zabezpečit stavby, které jsou třeba z technologických důvodů nějakou dobu mimo provoz,“ doplnil Tykva. Odpovědnosti za přírodu už nás nikdo nezbaví, říká ekolog a biolog David Storch „Ve státní zkušebně bude prováděna série testů tak, aby ten materiál byl skutečně certifikován a použitelný ve stavebnictví,“ prozradil odborný poradce. Diakonie při vývoji stavebních desek využívala i služeb dalších subjektů. „Například společnost FlexiBau nám na své lince umožnila vyrobit prototypy, které máme pro státní zkušebnu,“ dodal Tykva. Foto: Novinky Desky vznikají drcením textilu a spojením s pojivovým materiálem „Aktuálně jsme ve finišování se strategickým partnerem, s kterým si již domlouváme podrobnosti, jak tu linku budeme provozovat a jak to bude fungovat,“ přidal se Hendrichovský. Patentovaný koloběh výroby desek z nepoužitelného oblečení by na Broumovsku mohli rozjet v horizontu roku a půl. Do kontejneru zatím jen využitelné kousky Než začne výrobní linka na zpracování odpadových kousků fungovat, prosí Diakonie o to, aby lidé do kontejnerů házeli jen oděvy, které najdou další využití. „My potřebujeme materiál, který je využitelný. Ten, který ještě někomu pomůže. Ať už v našich dobročinných obchůdcích, nebo v zemích třetího světa,“ upřesnil Pavel Hendrichovský. Foto: Novinky Kontejnerů Diakonie je po celé republice kolem tisícovky „Zatím nedokážeme zpracovat jakýkoli textil, takže pokud chcete přírodě prospět co nejvíce, nechte si bundy a další nezpracovatelné oděvy prozatím doma a doneste nám je ve chvíli, kdy bude nová linka spuštěna, za ostatní použité oblečení však budeme velmi rádi," uzavřel rozhovor. Co do kontejnerů Diakonie Broumov NEpatří? Znečištěný a vlhký textil (nelze poskytnout potřebným) Ledničky, televize, počítače (z ekologických důvodů) Nábytek (nemáme skladovací prostory) Jízdní kola, kočárky, nádobí, skleničky, porcelán (transportem se znehodnotí) Matrace, koberce (z hygienických důvodů). Zdroj: Diakonie Broumov