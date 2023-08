Na rekonstrukci speciální školy nejsou dotace. Zřizovatel si musí půjčit desítky milionů

Již téměř třicet let funguje v Praze 4 speciální škola pro děti s mentálním postižením. Jelikož ale byla budova v katastrofálním stavu, začalo vedení školy v roce 2017 přemýšlet o nutné rekonstrukci. Do školy navíc nastupuje stále více dětí s autismem, což mění potřeby prostor v budově. Co musí speciální škola pro mentálně postižené děti splnit a proč rekonstrukci nepodpořil stát? Zjišťovali jsme s kamerou.

Rekonstrukce speciální školy V ZápolíVideo: Novinky

Článek Žáci speciálních škol jsou děti se středním až těžkým mentálním postižením. U některých se vyskytuje autismus, případně mají i pohybové postižení. S autisty je to podobné jako s velmi malými dětmi, které také nemají vždy trpělivost s tím, že věci nejsou tak, jak si v danou chvíli přejí. Vyžadují svoje rituály a pravidelný režim, a pokud jsou nespokojené, chovají se agresivně. Strhávají věci nebo jsou nebezpečné svému okolí, případně i sobě. „My jsme s přípravou rekonstrukce začali před šesti lety, protože jsme věděli, že stávající budova není v dobrém stavu a navíc se nám mění děti,“ uvedl Milan Černý, ředitel tří pražských speciálních škol pod hlavičkou Diakonie Českobratrské církve evangelické. Foto: Škola Praha Diakonie CČE Speciální škola V Zápolí před rekonstrukcí V posledních letech se složení dětí ve speciálních školách tohoto typu začalo rapidně měnit. Čím dál více do školy přichází autistické děti. V sedmdesátých letech se s autismem narodilo jedno dítě z pěti tisíc. V devadesátých letech už jedno autistické dítě připadalo na 500 narozených a před deseti lety už jeden autista připadal na 68 novorozenců. „Dnes trpí poruchou autistického spektra každé 36. narozené dítě,“ upřesnil přednosta psychiatrické kliniky při Fakultní nemocnici v pražském Motole Michal Hrdlička. „To jsou děti, které potřebují hodně prostoru a pohybu,“ podotkl Milan Černý. Bez rekonstrukce škola pro postižené děti nepřežije Dalším důvodem, proč byla rekonstrukce budovy nutná, je také velký nedostatek školních míst. Běžné školy děti s těžším postižením odmítají, protože jim nedokážou zajistit speciální přístup a péči, která je v tomto případě velmi náročná. Díky opravě a dostavbě budovy otevře v září škola V Zápolí celkem deset tříd, o čtyři více než dříve. „Zároveň nám tady vznikne sborovna, kterou jsme tu nikdy neměli. Vznikne prostor na cvičení dětí, nová relaxační místnost a také místnosti na konzultace s rodiči a individuální práci s dětmi,“ vysvětlil Černý. Ve škole bude také speciální místnost pro řešení agresivních stavů právě dětí s poruchou autistického spektra. Foto: Novinky rekonstrukce speciální školy V Zápolí Škola pro děti s mentálním postižením má jiné potřeby než běžné základní školy. V každé třídě je pouze šest až osm dětí. „Potřebujeme pro ně hlavně dost místa, aby se měly kde pohybovat. Potřebujeme také speciální vybavení na sebeobsluhu dětí, které to nezvládnou samy. Třeba zvedací systémy a podobně,“ vysvětlil ředitel školy. „Naší prioritou je naučit je co největší samostatnosti. To znamená, aby se dítě dokázalo samo najíst nebo si například umělo zavázat boty. Je to podobné jako třeba v mateřské škole. Od nacvičení sebepéče pak postupujeme k dalším dovednostem,“ dodal. Speciální školy jsou z dotací vyřazeny Koncept nové budovy vedení připravilo nejen s architekty, ale také s odbornými asistenty. Velkým problémem bylo hledání zdroje finančních prostředků pro rekonstrukci. „My jsme už na začátku byli překvapeni, že investiční dotace na rekonstrukce speciálních škol v Praze neexistují. Speciální školy jsou vyčleněny i z dotací Evropské unie,“ sdělil Novinkám Černý a doplnil, že rekonstrukce vyjde celkově na přibližně 70 milionů korun. Škola tak byla nucena vytvořit speciální plán a rozpočet na přestavbu rozdělit do několika částí. „Řekli jsme si, že tři miliony zkusíme získat od rodičů a soukromých dárců. Nějaké peníze dala Diakonie, přispěly nadace a pak jsme se prostě rozhodli, že na část si vezmeme úvěr,“ vysvětlil Milan Černý. Foto: Škola Praha Diakonie CČE Původní budova pochází z roku 1966 O příspěvcích jednala Diakonie s ministerstvem školství, pražským magistrátem i úřadem Prahy 4. „Ministerstvo školství nám oznámilo, že pro podobnou situaci nemají žádný dotační titul,“ upřesnil ředitel školy. Pět milionů nakonec získala škola od Magistrátu hlavního města Prahy, v současnosti jedná o dalších penězích. „Mohlo by to být ještě jednou pět milionů korun,“ dodal Černý. Z celkových sedmdesáti milionů korun tvoří 65-68 milionů stavební práce a úpravy. Úvěr Diakonie bude mezi 24- 30 miliony korun. Podle Černého ale také záleží právě také na jednání s magistrátem. Školu plánuje zřizovatel otevřít od září. Poslední školní rok trávily děti v jiné budově, kterou Diakonii poskytla Městská část Praha 4. Děti trápí duše. Nemá je kdo léčit Jakub trpí těžkou formou autismu. Díky hyperbarické komoře dělá velké pokroky