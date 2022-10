Praha dokončuje revitalizaci spodní části Václavského náměstí, hotova měla být původně již letos na jaře

Architektonickou soutěž na přeměnu náměstí vyhrálo studio Jakub Cigler Architekti již v roce 2005. Myšlenky na proměnu prostoru sahají ale již do devadesátých let minulého století. „V roce 1993 jsme s řadou politiků a architektů založili Václavskou metropolitní nadaci. Cílem bylo po revoluci ukázat, že návštěvníci Prahy vstupují do města, které se přeměňuje, a právě Václavské náměstí mělo být symbolem,“ sdělil Novinkám majitel architektonického studia Jakub Cigler.

Původně měly být pod oběma částmi náměstí podzemní garáže, to ale odmítl tehdy vzniklý Institut plánování a rozvoje. „Podle mě je to dobře, v centru by neměly být možnosti k parkování, tím pádem to do centra nenasává tolik dopravy,“ dodal Jakub Cigler. To, že se nakonec garáže na náměstí nerealizovaly, ocenil i dosluhující náměstek pražského magistrátu pro oblast veřejné dopravy Adam Scheinherr ze sdružení Praha Sobě. „Jsem moc rád, že se nám podařilo změnit projekt tak, aby nebyly na Václavském náměstí vjezdy do podzemních garáží, ale přesunuly se do postranních uliček,“ řekl.