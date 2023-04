Celodžínový nábytek od Harryho Nurieva odráží dnešní způsob života

„Když jsem před 10 lety začínal se svou praxí, přemýšlel jsem o tom, co mohu přinést do interiérového designu nového. Interiérový design je symbiózou tří hlavních kreativních disciplín: designu, architektury a umění. Tou velkou položkou, která v této rovnici chybí, je móda, což považuji za velmi překvapivé. Móda je jedinečný výrazový prostředek a já si myslím, že nábytek je rozšířením našeho šatníku, našeho stylu a v širším smyslu naší identity. Móda je všude, obklopuje nás. Je to médium, které přetrvává v průběhu času, tak ho zapojme do designu,“ vybízí Nuriev.