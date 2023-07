Zatočte doma s roztoči, pyly i prachem

Prachu se zbavujeme vždy mokrou cestou! Může to být vlhký hadřík z mikrovlákna , na větší plochy použijeme parní čistič . Ten pracuje bez chemikálií, takže nedráždí alergika ani naše zvířecí přátele. Pára lehce odstraní nečistoty, díky vysoké teplotě likviduje viry, plísně a bakterie, které se mohou množit v podlahách, v koupelně či v kleci andulky. Parním čištěním průběžně dezinfikujeme a čistíme pelechy mazlíčků, podlahy, nábytek, okna a další vybavení.

Spolehnout se můžeme také na antibakteriální vysavače i ty přímo určené na zvířecí chlupy. Při nákupu se řídíme jejich výkonem i uvedenou třídou prachových emisí; ta uvádí, jak čistý bude vzduch, který se z přístroje vrací zpět do místnosti (pro alergiky a astmatiky je ideální třída A).

Společně s otevřenými okny se do interiéru dostávají nečistoty, pyly a smog zvenčí. Pak se vyplatí pořídit čističku vzduchu samostatnou, zabudovanou do stolku, závěsnou na zeď a do kuchyně třeba chytrou digestoř.