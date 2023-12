Kuna je roztomilá jen do chvíle, dokud se vám neusadí v podkroví. Babské rady na ni nezaberou, a dokonce ani tygří trus

Zateplené půdy přitahují kuny jako magnet. Je to totiž prostředí, kde vládne klid, je tam bezpečí, a co je nyní v zimě nejdůležitější - příjemně sucho a teplo. Nové nájemníky typické svým čilým nočním životem odhalí většina majitelů domů právě v noci. Prozradí je dupání a případně i pištění.

„Riziko příchodu nezvaného návštěvníka existuje sice během celého roku, ale s příchodem chladnějšího počasí se zvyšuje. Největší škody přitom hrozí u sezónně využívaných nemovitostí, které jsou přes zimu opuštěné,“ říká Tomáš Truxa ze společnosti Isover, Saint Gobain a dodává, že to může být problém, protože v případě kun pořekadlo o tom, že čas jsou peníze, platí do posledního písmene.

Smutná zpráva je, že neexistuje typ izolačního materiálu, který by kuny nedokázaly zničit. Svými silnými drápy si poradí s PUR pěnou, polystyrenem i minerální vatou. Nejúčinnějším způsobem, jak se vyhnout riziku zničení izolace ve střeše, je proto prevence. A to důkladná. Kuny jsou velice mrštné a dokáží se protáhnout i hodně úzkými otvory o průměru jen pár centimetrů.

„K tomu, aby se kuna dostala do prostoru pod střechou, stačí poměrně malá štěrbina, například špatně provedený detail větrací mřížky, pokud třeba není v rozích a koutech objektu dotažená, případně pod hřebenáčem nebo jinými skulinami. Proto je třeba řádně provádět detaily a používat doporučené materiály,“ vysvětluje Petr Tureček ze společnosti Satjam.

Veškeré eventuální štěrbiny je nutné mechanicky zatarasit, a to materiálem, s nímž si ostré drápy kun neporadí.

„Zamezení průniku kuny do střechy dosáhnete pomocí kovových klempířských prvků, tedy ocelovými sítěmi, kudy se kuna neprotáhne. Jedná se o jakýkoli otvor o velikosti kuní lebky. V praxi to znamená všechny otvory o velikosti 5 cm a více. Tyto zábrany musí být pečlivě instalovány všude, kudy může kuna potenciálně do střechy vniknout,“ doplňuje pak Pavel Švec ze společnosti Stavby Polná. Tyto zábrany se instalují společně s tepelnou izolací nové střechy či během rekonstrukce izolačního souvrství již napadené střechy.