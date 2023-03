Chystáte se na jarní úklid? S těmito pomocníky ho zvládnete raz dva

Na úklid se musí chytře. V praxi to znamená nejenom používat šikovné přístroje, ale také vědět, který se na kterou práci hodí nejlépe. Mnoho spotřebičů, například vysavače, se prodává s pestrou škálou doplňků, které jsou určené pro rozličné, zpravidla zcela konkrétní účely. Při běžném uklízení jich většinu obvykle nevyužijeme. Každý máme nacvičeno, že na tohle se hodí tento nástavec, na tamto zase onen a tím zhruba tak končíme. Důkladný jarní úklid je ovšem ideální příležitostí vytáhnout z krabice i ty další a prozkoumávat, na co by je bylo možné využít. Konečně, kdo říká, že s úklidem nemůže být spojena i špetka toho dobrodružství?

Kdo nedá dopustit na klasiku, určitě se vrhne do práce s podlahovým vysavačem . A kdo má navíc rád styl života „bez obalů“, toho jistě osloví i bezsáčkové vysavače . Jejich obsluha je snadná a místo pravidelného pořizování nových sáčků a jejich vyhazování se lze nečistot pohodlně zbavit jejich vysypáním rovnou do koše.

Tam, kde se topí v kamnech či v krbu, což je po této zimě obzvláště aktuální, vyplatí se zvážit možnost pořízení vysavače, který je specializovaný na vysávání popela. Jeho jemné částečky obyčejným smetáčkem spíše rozptýlíme do vzduchu, než abychom je nějak rozumněji odstranili. Specializovaný vysavač zvládne bezpečně odstranit popel až do teploty 40 stupňů Celsia. Což je něco, co by s klasickým vysavačem rozhodně nebylo vhodné zkoušet.