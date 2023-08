Zámek Kvasiny, místo spojené se značkou Jawa

„Souvisí to s mým dědečkem Františkem Karlem Janečkem. Koupil zdejší zámek a vedle něj postavil továrnu, kde ve 30. letech minulého století rozjel výrobu automobilů Jawa,“ vypráví Soňa Klímová.

Na prodej tu totiž byl nejen trojkřídlý barokní zámek vhodný k bydlení, ale hned vedle něj stála i železniční stanice a taky pozemek se starou pilou. František Karel Janeček v roce 1928 zdejší panství koupil, pilu u trati zboural a pozemek u trati využil ke stavbě automobilky. Pod značkou Jawa z ní od roku 1934 začaly vyjíždět do světa první automobily.

„Při prvním setkání s ním mi bylo šest let. Pamatuji si ho jako vysokého, štíhlého a šedovlasého pána, který se ke mně choval nesmírně laskavě. Podruhé mi bylo dvacet a byla jsem studentkou pedagogické fakulty. Děda mi tehdy řekl: Soničko, tebe jsem vybral mezi všemi svými vnoučaty jako svého nástupce. Až se změní poměry, ty se ujmeš rodinného majetku. Dáš ho do pořádku a půjdeš v mých stopách.“

Soňa Klímová si tehdy pomyslela něco o zbožném přání starého pána. Vždyť byla osmdesátá léta, panoval socialismus a majetek rodu Janečků, včetně všech továren, zámku a přilehlých lesů, byl v rukou státu. Nevěřila, že by se jeho slova někdy naplnila.

Rok 1904 byl rokem přestupným. Právě ve vloženém 29. únoru se do rodiny podnikatele Františka Janečka narodil prvorozený syn František Karel.

„S mojí prababičkou se seznámil romanticky. Jednou ho srazila luxusní limuzína a její řidič ho odvezl do svého domu. Jeho šéfem byl starosta města Maarssen, František se díky této příhodě seznámil se starostovou dcerou Johannou Carolinou Strick van Linschoten. Mladí lidé se do sebe zamilovali a roku 1901 byla svatba. Rozhodli se, že se odstěhují do Čech, kde se jim brzy narodil první syn František Karel.