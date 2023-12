VW a Renault mají jednat o spolupráci na vývoji levného elektromobilu

Automobilka Volkswagen již v minulosti oznámila, že plánuje vývoj dostupného elektromobilu, jehož cenovka by se měla pohybovat okolo 20 000 eur, tedy necelých 500 000 korun. Šéf automobilky Oliver Blume ovšem nedávno prozradil, že o projektu ještě nepadlo definitivní rozhodnutí . Údajně totiž existují pochyby o jeho ziskovosti, což projekt odsouvá spíše do druhé poloviny tohoto desetiletí.

Podle informací německého ekonomického deníku Handelsblatt se tak automobilka zřejmě pustila do hledání partnera, který by měl zájem se na tomto projektu podílet, což by mohlo snížit náklady a jeho realizaci urychlit. Nejmenovaný zdroj z automobilky pak uvedl, že je Volkswagen zřejmě ve velmi rané fázi jednání o spolupráci na tomto programu s automobilkou Renault.