Volkswagen začal vyrábět elektromobil ID.7, který z Emdenu vytlačil passat

Německá automobilka Volkswagen v pondělí ve své továrně v dolnosaském Emdenu začala s oficiální produkcí nového elektrického vozu ID.7, který velikostí a zaměřením odpovídá modelu Passat, jehož výroba se v příští generaci stěhuje do Bratislavy po bok příští Škody Superb. Model ID.7, který by měl přijít na trh do konce roku, doplní stávající nabídku elektrických aut VW. Automobilka se ale nyní potýká s nižší poptávkou po elektromobilech, což se projevuje i na omezené produkci ID.7.

Foto: Volkswagen Volkswagen ID.7