Volkswagen představil obytnou californii nové generace

California se představila na düsseldorfském Caravan salonu zatím jako koncept, ovšem do sériové výroby očividně nemá daleko. Samozřejmostí je zvedací střecha, pod níž je dvoulůžko vyklopitelné nahoru do střechy, aby se člověk mohl uvnitř napřímit třeba při vaření.

Kuchyňka s ledničkou jsou stále na levé straně auta, ovšem jsou posunuté o kus dozadu. To vytvořilo dostatečný prostor na to, aby byly i na levé straně vozu posuvné dveře. To california postavená na dodávce T6 a T6.1 neměla. Do její zadní části se nastupovalo zprava a vpravo byla i markýza, zde je totéž vlevo.