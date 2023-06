Volkswagen neplánuje návrat legendárního Brouka

Není to ale podle něj proto, že by VW neměl na tento model peníze, čas na vývoj nebo že by existovaly jiné překážky. Beetle zkrátka není podle něj zajímavý z marketingového hlediska.

„Nemyslím si to, protože v současnosti existují jiná vozidla, která mají svůj den. Nechci to ale říkat se stoprocentní jistotou. Z pozice, kde teď stojím, bych o tom neuvažoval, je to pro mě stejné jako v případě modelu Scirocco: mělo svou dobu, pak tu byl nový model. Chceme to udělat znovu? Nemyslím si. Musíme peníze investovat na jiná, lepší místa,“ uvedl.