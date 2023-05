Ve Skotsku nasazují do pravidelného provozu první samořízené autobusy

Ve Skotsku v pondělí 15. května nasazují do pravidelného provozu první samořízené autobusy v rámci Spojeného království a podle provozovatele zřejmě i první na světě. Trasa jejich linky AB1 poblíž Edinburghu bude dlouhá 22,5 kilometru a povede přes známý most nad zálivem Firth of Forth. Provozovatel, společnost Stagecoach, to uvedl ve svém sdělení.

Foto: Profimedia.cz Samořízený autobus ve Skotsku

„AB1 je považována za první registrovanou autobusovou dopravu na světě, která využívá autonomní autobusy plné velikosti," uvádí Stagecoach. Firma očekává až 10 000 cestujících týdně. Zpočátku je do roku 2025 plánován zkušební provoz s celkem pěti autobusy. Ve voze budou dva zaměstnanci: jeden za volantem, aby mohl kdykoli zasáhnout, a druhý vzadu, aby kontroloval vstupenky a odpovídal na otázky. Projekt se podle provozovatele připravoval deset let. Použitý řídící systém absolvoval při testování 1,8 milionu kilometrů. „Chceme, aby Skotsko zůstalo v čele vývoje propojených a autonomních vozidel, zahájení tohoto živého testu zemi pomůže prosadit se na světové scéně," řekl skotský ministr dopravy Kevin Stewart. Technologie by měla podle něj podporovat vizi udržitelného, integračního, bezpečného a dostupného dopravního systému.