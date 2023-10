Unikátní sedan a první velké kombi. Designéři vzpomínají na druhou generaci Škody Superb

S jeho hodnocením druhé generace, během jejíž přípravy už v automobilce působil a připravoval i některé původní, ale nakonec nerealizované koncepty interiéru, souhlasí prakticky všichni jeho stávající kolegové z oddělení designu. A to včetně autora vzhledu exteriéru druhé generace Zdeňka Cibulky.

„Dostali jsme za úkol postavit velké auto na menší platformě PQ35, to byla sama o sobě výzva. Také jsem chtěl, aby byl vzhled druhé generace svébytnější, originálnější. Pracoval jsem s tím, že na autě musí být jasně vidět, že je značky Škoda, zároveň by mělo být vidět jak v celé modelové řadě, tak v porovnání s konkurencí,“ vzpomíná Cibulka na nelehký úkol postavit vůz přerostlé střední třídy na platformě, která sloužila pro auta nižší střední třídy. I kvůli tomu byla „dvojka“ jakýmsi jezevčíkem, autem dlouhým, ale poměrně úzkým.

„Tohle řešení se projevilo na designu zadních sloupků a celé zádě. Musel jsem navrhnout i vybrání pro to dvojité ovládání víka a dlouho jsme řešili umístění registrační značky,“ vybavuje si Cibulka. Ta se nakonec nastěhovala do zadního nárazníku, což je poměrně neobvyklé řešení. „Superbu to ale opticky moc pomohlo,“ míní Cibulka. Navíc bylo toto řešení jednodušší z hlediska výroby.