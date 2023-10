Škodovácký přelom, nepopsaná kniha. Designéři vzpomínají na první novodobý superb

Na první novodobý superb dnes vzpomínají designéři Škody jako na skutečně přelomový vůz. „Pro mě bylo překvapením, že do něčeho takového Škoda šla. Byl to segment, kterého se tehdy nedotýkala. Hotový model jsem viděl v podstatě první den, kdy jsem tehdy nastoupil. A to auto na mě opravdu zapůsobilo, bylo nezvykle velké, pro mě to byl odvážný krok,“ vzpomíná Jiří Hadaščok, dnes koordinátor exteriérového designu. V letech 1998 a 1999, kdy se Škoda Superb po vzhledové stránce finalizovala, působil v oddělení designu jako praktikant.